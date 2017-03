VÍDEO: Promotor é flagrado em estádio fazendo acerto com prefeito eleito e fala até em dinheiro

Acerto aconteceu durante jogo em Picos.

O promotor Joao Benigno Filho aparece em vídeo conversando com o prefeito eleito de Piripiri, Luis Menezes, fazendo acertos para livrar o prefeito de processo de cassação do mandato que-lhe move a candidata derrotada Jove Oliveira.





No vídeo, que integra a peça processual a ser dada entrada nesta segunda-feira(6) na comarca do município, ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e também junto ao procurador eleitoral, Benigno diz para Luis Menezes que vai matar Jove Oliveira no cansaço.





A gravação foi feita no dia 22 de fevereiro deste ano na noite do jogo entre River e 4 de Julho, de Piripiri, pelo campeonato piauiense. Luis e Benigno conversam próximo ao alambrado do setor de cadeiras.





Luis Menezes é denunciado por abuso do poder econômico e "conduta vedada" por clinicar no período eleitoral. Benigno é o promotor eleitoral que funcionou na campanha passada em Piripiri.





Ouve-se claramente quando Luiz Menezes chama uma testemunha de vagabunda dizendo para Benigno que havia dito para a testemuna: "tu deveria sair da audiência preso e algemado".





Essa testemunha seria um paciente de Luis Menezes. Durante a campanha eleitoral Menezes teria prescrito medicamento e assinado atestado médico para Francisco das Chagas Santos Silva.





No estádio, Benigno, que usava um boné de aba, certamente para se disfarçar, chega a dizer para o prefeito eleito que vai "matar" Jove Oliveira no cansaço "porque ela não tem dinheiro para pagar nem advogado".





O promotor termina passando a estratégia de ajudar o prefeito. "Aí marca tal dia e só vai entrar no outro. Vamos matar no cansaço".





Quando foram avisados que estavam sendo gravados os dois debandaram do local. Benigno chega a apressar o passo mantendo distância do prefeito.





A oposição já vinha desconfiando das relações pouco republicanas entre Benigno e Luis Menezes. Em 16 de dezembro O promotor chegou a fazer rasgados elogios ao prefeito eleito em discurso na solenidade de diplomação dos eleitos.





Veja abaixo o vídeo com legenda e sem legenda:

Vídeo sem legenda:

Fonte: PORTAL AZ