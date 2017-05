INUSITADO: Assaltante leva dois celulares para destravar e funcionário da loja reconhece seus aparelhos

Um ladrão muito conhecido no bairro Alto do Cristo, em Sobral, tomou de assalto dois celulares de um jovem, na manhã da última quarta-feira 10. O ladrão sabendo que no centro da cidade tem duas ou três lojas que costumam destravar e comprar iphads e celulares roubados, foi tentar destravar os aparelhos, mas o que ele não esperava era cair na loja errada.





O assaltante é filho de um comerciante muito conhecido no bairro Alto do Cristo, entregou os aparelhos ao funcionário da loja e solicitou que destravasse os mesmos, mas o que ele não sabia era que estava fazendo este pedido ao dono dos dois celulares. Reconhecendo os aparelhos, a vítima do assalto e funcionário da loja reteve os celulares e ainda teve que ameaçar chamar a polícia para que o criminoso deixasse o local.





O caso não foi registrado na Polícia civil.





Com informações do Jornalista Wellington Macedo

Foto ilustrativa