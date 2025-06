Jovem porteiro é vítima de homicídio a tiros no bairro Sumaré, em Sobral

Na manhã desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, um episódio de violência abalou o bairro Sumaré, em Sobral. Por volta das 6h da manhã, José Lucas Silva Alves, 25 anos, um jovem que trabalhava como porteiro em uma escola da rede municipal, foi vítima de um ataque a tiros enquanto se dirigia ao trabalho.





Segundo relatos de testemunhas, Lucas foi surpreendido por indivíduos armados que efetuaram diversos disparos. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.





Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Forense estiveram no local para isolar a área e iniciar as investigações. Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida, e os autores ainda não foram identificados.





Este acontecimento ocorreu em um dia que normalmente é dedicado à reflexão, religiosidade e paz, tornando o feriado de Corpus Christi ainda mais doloroso para os moradores da região, que estão consternados com a violência.





Os moradores do bairro Sumaré fizeram um apelo por mais segurança, destacando que o sentimento de medo tem sido constante e que episódios como esse reforçam a necessidade de medidas efetivas para proteger a comunidade.





O caso está sendo investigado, e qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pode repassá-las de forma anônima pelos canais de denúncia da polícia.





Sobral registra 42 homicídios dolosos no corrente ano!





José Lucas não tinha passagem pela polícia.





Com informações do portal Sobral Online