Homicídio em Granja pode per relação com vingança pela morte de Jorge Cabelo Duro

Na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, um crime violento foi registrado no bairro Alto da Brasília, na cidade de Granja. A vítima foi Romário Rodrigues, de 31 anos, conhecido como R2, que possuía uma extensa ficha criminal e era considerado pela polícia uma pessoa de alta periculosidade.





De acordo com informações, há suspeitas de que o homicídio possa estar ligado a uma vingança pela morte de Jorge Cabelo Duro, ocorrida no dia 10 de julho em Granja. A polícia está investigando essa possível conexão, e mais detalhes podem ser encontrados nos links AQUI e AQUI.





Sobre o crime, há duas versões diferentes:





A primeira relata que dois indivíduos em uma motocicleta abordaram R2 no momento em que ele chegava em casa de moto. Segundo essa versão, os suspeitos efetuaram cerca de 15 disparos, causando a morte imediata da vítima no local.





A segunda versão sugere que dois indivíduos a pé teriam abordado Romário, que estava acompanhado de uma pessoa que seria seu segurança. Nesse cenário, teria ocorrido uma troca de tiros entre os suspeitos e o segurança, levando à morte de R2.





As equipes da Polícia Militar e Civil estão realizando diligências na região na tentativa de localizar e prender os suspeitos. A população pode ajudar com informações anônimas através dos canais oficiais da Segurança Pública.





Vamos ficar atentos às novidades e torcer para que os responsáveis sejam rapidamente identificados e levados à justiça.





Com informações de Camocim Polícia 24h