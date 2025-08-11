ATENÇÃO! 92 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 11

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajustador mecânico 01
Alinhador de direção 01
Alinhador veicular 01
Analista de suporte técnico 01
Assistente administrativo 02
Atendente de lanchonete 03
Atendente de padaria 01
Auxiliar administrativo 03
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 02
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 11
Costureira de máquina reta 01
Engenheiro de processos 01
Garçom 02
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01
Mecânico de motocicletas 01
Mecânico eletricista de automóveis 01
Montador de veículos (reparação) 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 01
Operador de caixa 02
Representante comercial autônomo 01
Representante técnico de vendas 01
Servente de obras 04
Sorveteiro (comércio varejista) 01
Supervisor de crédito 01
Supervisor de vendas comercial 02
Técnico de enfermagem 05
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico em atendimento e vendas 01
Técnico em segurança do trabalho 01
Vendedor de serviços 01
Vendedor interno 15
Vendedor porta a porta 02
Vendedor pracista 03
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 91
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Total 01
