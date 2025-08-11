CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

ATENÇÃO! 92 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 11

segunda-feira, agosto 11, 2025  Nenhum comentário


Faça seu agendamento AQUI


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direção 01

Alinhador veicular 01

Analista de suporte técnico 01

Assistente administrativo 02

Atendente de lanchonete 03

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 03

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 02

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 11

Costureira de máquina reta 01

Engenheiro de processos 01

Garçom 02

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 02

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Servente de obras 04

Sorveteiro (comércio varejista) 01

Supervisor de crédito 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de enfermagem 05

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico em segurança do trabalho 01

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 15

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 03

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 91

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Total 01

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 