segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Vereador de Sobral é detido após ameaçar o próprio irmão com um facão na madrugada desta segunda (11)

segunda-feira, agosto 11, 2025  Nenhum comentário

Na madrugada desta segunda-feira, 11 de julho, um episódio envolvendo um vereador de Sobral chamou a atenção das autoridades e da comunidade local. Segundo informações, o vereador, que apresentava sintomas de embriaguez, ameaçou o próprio irmão com um facão durante uma discussão familiar.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local para conter a situação. Os policiais conduziram as partes até a Delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Apesar da gravidade da ameaça, a vítima, que é irmão do vereador, optou por não registrar queixa contra o irmão. Ainda de acordo com informações, o vereador chegou a fazer uma ameaça verbal, chegando a "botar o maior boneco", expressão que indica que ele teria se exaltado bastante durante o episódio.

Este caso chama atenção para a importância do diálogo e do controle emocional, especialmente em momentos de embriaguez. As autoridades continuam acompanhando a situação e reforçam a necessidade de resolver conflitos de forma pacífica e dentro da lei.

