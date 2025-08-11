CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Prefeito Oscar Rodrigues assina Ordem de Serviço para execução de pavimentação asfáltica em diversos bairros de Sobral

segunda-feira, agosto 11, 2025

O prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, e o secretário da Infraestrutura, Hermenegildo Sousa Neto, assinaram, nesta segunda-feira (11/08), durante o Programa Izaias Nicolau, da rádio Tupinambá FM 100.3, uma ordem de serviço para a execução da segunda etapa da pavimentação asfáltica em diversas ruas do município.

Serão investidos aproximadamente R$ 5 milhões, com recursos provenientes do tesouro municipal e federal. A construção irá contemplar ruas dos seguintes bairros: Belchior, Cidade Pedro Mendes Carneiro (Cohab III), Gerardo Cristino e Doutor Juvêncio de Andrade (Morada dos Ventos).

“Essa é uma reivindicação que há muito tempo a população desses bairros fazem e que a gestão municipal fez o esforço para realizar com máximo compromisso e agilidade. Um gesto simbólico para o início do processo de pavimentação asfáltica nesses importantes bairros sobralenses.”, afirma Hermenegildo Sousa, secretário da Infraestrutura.

A Prefeitura de Sobral está empenhada em solucionar os problemas históricos relacionados à estrutura viária de diversos bairros da cidade. Semanalmente, através da operação tapa-buraco, diferentes bairros são contemplados com a manutenção de vias.

