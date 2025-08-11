CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Homem é preso com 700 kg de cocaína avaliados em mais de R$ 40 milhões em Manaus

segunda-feira, agosto 11, 2025

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), prendeu em flagrante Pedro Rodrigues de Souza, de 51 anos, por tráfico intermunicipal de drogas. A ação, resultado de meses de investigação, ocorreu na quinta-feira (7), no bairro Vila Buriti, no Porto da Ceasa, zona sul de Manaus. 

Durante a operação, os policiais apreenderam 700 quilos de cocaína pura, avaliados em mais de R$ 40 milhões. A droga estava acondicionada em 19 sacos de fibra, escondidos na carroceria de um caminhão baú que teria como destino o município de Careiro da Várzea, na Região Metropolitana de Manaus. 

Segundo a PC-AM, a investigação já vinha monitorando o suspeito e identificou o momento exato em que ele realizava o transporte da carga ilícita. Pedro foi detido no local e encaminhado à sede do DRCO, onde prestou depoimento. 

A apresentação do resultado da operação ocorre nesta segunda-feira (11), na sede do DRCO. De acordo com o delegado responsável, a apreensão representa um duro golpe contra o tráfico na região, impedindo que a droga abasteça mercados ilícitos e gere novos crimes associados. 

O preso responderá pelo crime de tráfico intermunicipal de drogas e permanecerá à disposição da Justiça. Via portal CM7

