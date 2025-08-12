CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 12 de agosto de 2025

Cidadão baleado em frente ao supermercado Mix Matheus, em Sobral, falece na madrugada desta terça-feira, dia 12

terça-feira, agosto 12, 2025  Nenhum comentário

 

Na madrugada desta terça-feira, dia 12, ocorreu um incidente trágico em Sobral. Jander, um jovem que foi baleado na frente do supermercado Mix Matheus na semana passada, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito hoje. Apesar dos esforços das equipes de emergência, a vítima não conseguiu sobreviver. Vale lembrar que esse jovem foi baleado na semana passada.

Este é um momento difícil para todos que conheciam a vítima e para a comunidade de Sobral. Nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Que encontrem força e conforto para superar essa perda tão triste.

A Polícia Civil está investigando o crime.

Sobral registra 61 homicídios dolosos neste ano.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 