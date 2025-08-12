Dono da rede Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público

Ação mira esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais.

O empresário Sidney Oliveira, fundador e proprietário da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda paulista.





A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC), aponta que o esquema beneficiava empresas do varejo em troca de propinas milionárias. Entre os alvos estão um auditor fiscal, considerado o principal operador da fraude, e dois empresários, sócios de companhias favorecidas.





Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão temporária e ordens de busca e apreensão em endereços residenciais e sedes das empresas investigadas.





De acordo com as apurações, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas determinadas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome da mãe. O montante recebido ultrapassa R$ 1 bilhão.





O MP-SP informou que a operação foi resultado de meses de investigação, com análise documental, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os alvos da ação poderão responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





Até o momento, a Secretaria da Fazenda e a Ultrafarma não se pronunciaram sobre o caso. A defesa de Sidney Oliveira também não comentou a prisão do empresário





Fonte: Pleno News