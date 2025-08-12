FILHO DE BARROSO abandona os EUA após Trump revoga vistos

Bernardo van Brussel Barroso, diretor do BTG Pactual em Miami, decide permanecer no Brasil.

Bernardo van Brussel Barroso, filho do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, decidiu não voltar aos Estados Unidos após as sanções anunciadas pelo governo Donald Trump contra ministros da Corte e seus familiares. Diretor do BTG Pactual em Miami, Bernardo teve o visto suspenso junto com outros parentes de magistrados, medida que integra a lista de restrições impostas pelo governo norte-americano em resposta a supostas violações de direitos e ataques à democracia no Brasil. A decisão de permanecer no país ocorre em meio a um clima de tensão diplomática e incerteza jurídica, que afeta diretamente a rotina e a segurança de membros do Judiciário e de suas famílias.



