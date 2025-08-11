Reajuste da energia para 2025 sobe quase o dobro, chegando a 6,3%, informa Aneel

A conta de luz dos brasileiros deve ficar mais cara em 2025. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta segunda-feira (11) que elevou a projeção de reajuste médio das tarifas de energia de 3,5% para 6,3% para o próximo ano. O índice revisado está acima das expectativas de inflação divulgadas pelo Banco Central, que projeta alta de 5,05% para 2025, segundo o Boletim Focus.





O principal motivo para o aumento no reajuste é a expansão do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo setorial que financia políticas públicas no setor elétrico, como subsídios para irrigação, incentivo à geração de energia renovável e programas de universalização do serviço. Para 2025, a Aneel aprovou um orçamento de R$ 49,2 bilhões para a CDE, valor R$ 8,6 bilhões maior do que o previsto inicialmente pela área técnica.





Deste montante, R$ 46,8 bilhões deverão ser repassados diretamente aos consumidores por meio das tarifas, o que pesa no bolso dos usuários. Parte do aumento no orçamento da CDE está relacionada a uma devolução menor do que o esperado de créditos tributários do PIS/Cofins, que foram cobrados indevidamente pelas distribuidoras de energia no passado.





Além dos encargos setoriais, o cenário hidrológico desfavorável também contribui para o aumento no custo da energia. A Aneel estima que as chamadas bandeiras tarifárias — que indicam custo extra na conta de luz de acordo com a disponibilidade hídrica — devem permanecer acionadas até o fim do período seco, previsto para novembro. Atualmente, vigora a bandeira vermelha no patamar 2, a mais cara, que acrescenta R$ 9,79 a cada 100 kWh consumidos.





A expectativa é que as tarifas só voltem ao patamar da bandeira verde em dezembro, com a chegada do período úmido e a recuperação dos reservatórios.



