Homicídio a bala é registrado no centro de Sobral nesta terça-feira, dia 12

Na tarde desta terça-feira, dia 12, um crime trágico aconteceu no centro de Sobral, próximo ao terminal rodoviário. Segundo informações, a vítima, identificada como Diogo Jones, estava em uma metalúrgica quando foi surpreendida por indivíduos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros contra ele. Infelizmente, Diogo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Após o crime, os suspeitos fugiram em direção desconhecida, deixando a comunidade preocupada com tanta violência. A Polícia Militar foi acionada imediatamente para isolar a área e garantir a segurança até a chegada da perícia, que realizou os procedimentos necessários no local.





A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o caso e buscar os responsáveis por esse homicídio. Sobral, até o momento, registra 62 homicídios dolosos neste ano, evidenciando a gravidade da violência na cidade.





Mais informações sobre o caso serão divulgadas assim que disponíveis. Estamos acompanhando de perto e manteremos você informado.