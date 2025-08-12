CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 12 de agosto de 2025

ATENÇÃO! 92 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 12

terça-feira, agosto 12, 2025  Nenhum comentário

Faça seu agendamento AQUI


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direçã4o 01

Alinhador veicular 01

Analista de suporte técnico 01

Assistente administrativo 02

Atendente de lojas 02

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 04

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Costureira de máquina reta 01

Engenheiro de processos 01

Estoquista 03

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 02

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Motorista entregador 01

Operador de caixa 02

Operador de vendas (lojas) 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Sorveteiro (comércio varejista) 01

Supervisor de crédito 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de enfermagem 05

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico mecânico 02

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 07

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 03

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 89

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Caixa (supermercado) 01

Repositor - em supermercados 01

Total 03

