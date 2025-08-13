CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Sobral registra segundo homicídio da noite na região de Caracará

quarta-feira, agosto 13, 2025

Na noite desta terça-feira (12), Sobral registrou o segundo homicídio do dia. O crime ocorreu na localidade de São Tomé, região de Caracará, no distrito de Sobral.

A vítima foi identificada como Adriano, conhecido como Negu*nho do João Pereira. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada da Perícia Forense, que realizou os primeiros levantamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Ressalta-se que, Sobral registra 63 homicídios dolosos no corrente ano!

