Sobral registra segundo homicídio da noite na região de Caracará

Na noite desta terça-feira (12), Sobral registrou o segundo homicídio do dia. O crime ocorreu na localidade de São Tomé, região de Caracará, no distrito de Sobral.





A vítima foi identificada como Adriano, conhecido como Negu*nho do João Pereira. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.





A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada da Perícia Forense, que realizou os primeiros levantamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Ressalta-se que, Sobral registra 63 homicídios dolosos no corrente ano!