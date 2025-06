Polícia Civil prende alvo responsável pela parte financeira de um grupo criminoso em Santa Quitéria/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou e prendeu, nessa quarta-feira (18), um homem, de 21 anos, apontado pelas investigações como responsável pelo movimento financeiro de um grupo criminoso. O alvo, que se encontrava escondido em outro estado, foi capturado na cidade de Santa Quitéria, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Ceará.





Logo que os investigadores tomaram conhecimento de que ele é integrante de um grupo criminoso e ocupa um papel importante dentro do grupo, os policiais civis, por intermédio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), representaram pela prisão do alvo que, com base no trabalho de inteligência, ele estaria tentando assumir o controle do tráfico de drogas e promover a expansão territorial na Região Norte do Ceará.Com a decisão acatada pelo poder judiciário, os oficiais iniciaram as diligências com a finalidade de cumprir o mandado.





Na manhã desta quarta-feira, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia da região. Na unidade, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do indivíduo. O homem foi colocado à disposição da Justiça.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.