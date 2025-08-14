CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Tiroteio no Casarão do Espetinho deixa suspeito baleado; policial à paisana teria reagido

Na noite desta quarta-feira, por volta de 0h30, um indivíduo em uma motocicleta tentou atirar contra um mulher que estava no Casarão do Espetinho.

Segundo informações, havia um policial à paisana no local, que teria reagido atirando contra o suspeito, que caiu baleado.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe.

Desdobramentos: Equipes policiais foram deslocadas ao local para os procedimentos cabíveis.

A perícia deverá apurar as circunstâncias do incidente, a motivação do confronto e a atuação do policial à paisana.

Novas informações devem ser divulgadas assim que comprovadas pelas autoridades.

Observação: A matéria está em desenvolvimento; informações adicionais serão atualizadas conforme houver confirmação das forças de segurança.

Felizmente, o pior não aconteceu, pois o estabelecimento estava lotado de pessoas.

