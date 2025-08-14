Guarda Municipal flagra homem furtando viatura da Polícia Civil em Manaus

Na noite desta quarta-feira (13), os profissionais da segurança da Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizaram uma ação rápida e eficiente ao deter um homem furtando objetos de dentro de uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estacionada em frente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Autaz Mirim, zona Leste da capital amazonense.





De acordo com informações, os guardas estavam em patrulhamento de rotina, quando uma denúncia apontou que um homem estaria tentando arrombar uma viatura da PC-AM na unidade policial.





Ao se aproximarem da delegacia, os guardas se depararam com o suspeito dentro da viatura, que foi imediatamente preso e entregue aos policiais civis.





Via CM7