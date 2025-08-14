CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Guarda Municipal flagra homem furtando viatura da Polícia Civil em Manaus

quinta-feira, agosto 14, 2025  Nenhum comentário

Na noite desta quarta-feira (13), os profissionais da segurança da Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizaram uma ação rápida e eficiente ao deter um homem furtando objetos de dentro de uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estacionada em frente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Autaz Mirim, zona Leste da capital amazonense. 

De acordo com informações, os guardas estavam em patrulhamento de rotina, quando uma denúncia apontou que um homem estaria tentando arrombar uma viatura da PC-AM na unidade policial. 

Ao se aproximarem da delegacia, os guardas se depararam com o suspeito dentro da viatura, que foi imediatamente preso e entregue aos policiais civis.

Via CM7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 