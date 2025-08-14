Haddad nada conseguiu articular e agora chama EUA de "país agressor"

Governo Lula não foi capaz de estabelecer qualquer relação com a Casa Branca

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atacou o governo dos Estado Unidos nesta quarta-feira (13) ao chamar o país de “agressor”.





“O Brasil é um país que tá sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo um país que não persegue adversários, imprensa, escritórios de advocacia, universidades, imigrantes legais ou ilegais, e está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico”, disparou o petista.





A declaração ocorreu durante o anúncio do pacote emergencial de R$ 30 bilhões em crédito subsidiado para empresas afetadas pelo tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.





Como mostrou o Diário do Poder, os impactos da medida da gestão pestista serão limitados e temporários.





Mesmo com o país sofrendo com as medidas — onde setores, inclusive, afirmam que o cenário atual exige uma postura de negociação do presidente Lula com os EUA, e não de retaliação —, o governo insiste em atacar o governo Trump.





Até o momento, o governo Lula não foi capaz de estabelecer nenhuma relação com a Casa Branca para tentar resolver a situação.





Na segunda-feira (11), Haddad colocou a culpa pela falta de articulação no deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Uma suposta reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. O encontro estava previsto para esta quarta-feira.





O tarifaço





Ao anunciar a medida, o presidente estadunidense, Donald Trump, afirmou que o atual governo brasileiro representa uma ameaça “incomum e extraordinária” à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA.





O republicano destacou ainda que autoridades brasileiras adotaram medidas sem precedentes para, de maneira tirânica e arbitrária, pressionar empresas americanas a censurar discursos políticos.





Trump citou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao afirmar que o ministro “censura” opositores políticos.





O governo dos EUA aplicou inclusive, a Lei Global Magnitsky contra o ministro.





Fonte: Diário do Poder