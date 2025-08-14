Senador pede explicações ao governo sobre avião russo que pousou em Brasília

O senador Márcio Bittar (União-AC) protocolou pedidos de informações ao Ministério da Defesa e ao Itamaraty para esclarecer o pouso e a permanência, em Brasília, de um avião cargueiro russo alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos. A aeronave é suspeita de transportar material bélico para a Coreia do Norte e de prestar apoio logístico à Venezuela, o que tem gerado inquietação entre parlamentares e integrantes da comunidade de segurança nacional. Segundo especialistas, trata-se de um cargueiro estratégico frequentemente utilizado em operações militares.





O avião, que não segue rotas comerciais regulares, chegou ao Brasil no domingo (10), vindo de Conacri, na Guiné — país apontado como base de atuação do Africa Corps, grupo mercenário ligado ao governo russo e sucessor do Wagner Group, que distribui armamentos em países africanos. A passagem da aeronave não foi comunicada à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e a Força Aérea Brasileira mantém sigilo sobre a finalidade da missão.





Após o pouso, o cargueiro foi levado diretamente para a Base Aérea de Brasília, ficando afastado dos aviões comerciais. A ausência de informações oficiais e a presença de um equipamento militar de alto porte em território brasileiro ampliaram as preocupações no Congresso, que agora aguarda a resposta do governo sobre as circunstâncias e objetivos da visita da aeronave russa.





Fonte: Gazeta do Povo