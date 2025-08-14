CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

90 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 14/08/2025

quinta-feira, agosto 14, 2025




OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direção 01

Alinhador veicular 01

Analista de suporte técnico 01

Assistente administrativo 01

Atendente de lojas 02

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de escritório 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Controlador de tráfego 01

Costureira de máquina reta 01

Eletricista auxiliar 01

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 02

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Lavador de roupas a maquina 02

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 02

Motorista de caminhão 01

Motorista entregador 01

Operador de caixa 01

Operador de tratores diversos 02

Operador de vendas (lojas) 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Supervisor de crédito 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico mecânico 02

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 09

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 02

Vidraceiro colocador de vidros 01

Vigia noturno 01

Total 86



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Caixa (supermercado) 01

Recepcionista atendente 01

Repositor - em supermercados 01

Total 04

