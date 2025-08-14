90 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 14/08/2025

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajustador mecânico 01
Alinhador de direção 01
Alinhador veicular 01
Analista de suporte técnico 01
Assistente administrativo 01
Atendente de lojas 02
Atendente de padaria 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de escritório 02
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 04
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 06
Controlador de tráfego 01
Costureira de máquina reta 01
Eletricista auxiliar 01
Estoquista 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 02
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Lavador de roupas a maquina 02
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01
Mecânico de motocicletas 01
Mecânico de motor a diesel 03
Mecânico eletricista de automóveis 01
Montador de veículos (reparação) 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 01
Motorista entregador 01
Operador de caixa 01
Operador de tratores diversos 02
Operador de vendas (lojas) 01
Recepcionista atendente 01
Representante comercial autônomo 01
Representante técnico de vendas 01
Supervisor de crédito 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico em atendimento e vendas 01
Técnico mecânico 02
Vendedor de serviços 01
Vendedor interno 09
Vendedor porta a porta 02
Vendedor pracista 02
Vidraceiro colocador de vidros 01
Vigia noturno 01
Total 86
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Caixa (supermercado) 01
Recepcionista atendente 01
Repositor - em supermercados 01
Total 04
