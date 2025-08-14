CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 14 de agosto de 2025

SP: Vítima reage a assalto, toma arma de bandido e o mata a tiros

quinta-feira, agosto 14, 2025

Um homem reagiu a uma tentativa de assalto na Zona Sul de São Paulo, tomou a arma do criminoso e o matou a tiros. O caso aconteceu nesta terça-feira (12), na Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram que a vítima estava parada de carro no trânsito quando o assaltante a abordou em uma motocicleta. O condutor do carro decidiu reagir e conseguiu tomar a arma das mãos do bandido, efetuando os disparos a queima roupa ao menos três vezes, logo em seguida.

O criminoso tentou acelerar com a moto, mas caiu em razão dos tiros. Ele escapou a pé e foi socorrido no Hospital Campo Limpo. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Os pertences do autor do crime foram reconhecidos pelas vítimas, e a moto que ele usava foi apreendida. As autoridades constataram que ela era roubada e estava com a placa adulterada.

O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo.

(Pleno News)

