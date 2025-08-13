PM prende em Sobral homem acusado de assalto com restrição de liberdade em Santana do Acaraú

A Polícia Militar do Ceará, por meio do 3º Batalhão, prendeu em Sobral um homem acusado de praticar um assalto com restrição de liberdade no município de Santana do Acaraú, conforme informações policiais. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (13).





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito invadiu uma residência, manteve o filho da vítima como refém e subtraiu diversos pertences, entre eles uma pistola e aproximadamente R$ 14 mil em espécie. Após o crime, ele fugiu e foi visto entrando em uma topique.





Equipes iniciaram diligências com base nas informações colhidas e localizaram o acusado nas proximidades do Mercado Público de Sobral. A abordagem foi realizada pela PM, que encontrou os objetos roubados escondidos dentro de uma bolsa.





A PM informou que o homem possui sete passagens pela polícia por crimes como roubo e furto, e havia deixado o presídio há cerca de 10 dias. O acusado foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde permanece à disposição da Justiça.