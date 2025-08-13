Prefeitura de Sobral assina Ordens de Serviço para novas obras na Saúde

A Prefeitura de Sobral segue investindo no fortalecimento da rede municipal de saúde. Nesta quarta-feira (13/08), serão assinadas duas importantes Ordens de Serviço para obras no município.





A programação terá início às 17h, no Centro de Reabilitação, com a assinatura da ordem de contrato para a reforma do equipamento. A obra, que terá investimento de mais de R$ 1,1 milhão, prevê a implantação de sala de Cinesioterapia/Mecanoterapia, sala de Eletroterapia, novas salas de consultório, climatização dos setores e instalação de elevador. A intervenção vai modernizar a estrutura e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população que necessita de atendimento especializado em reabilitação física.





Em seguida, às 19h30, no distrito de Baracho, será assinada a ordem de serviço para a construção do novo Centro de Saúde da Família (CSF). Com investimento de mais de R$ 1,6 milhão, a unidade contará com sala odontológica, consultórios, sala de raio-x, sala de coleta e sala de atividades coletivas, beneficiando diretamente os moradores da localidade e comunidades vizinhas.





A secretária da Saúde, Dra. Michelle Alves, destaca que essas ações reforçam o compromisso da gestão com a população. “Estamos avançando em todas as áreas da saúde, modernizando equipamentos, ampliando a rede de atendimento e garantindo mais qualidade e acesso para todos os sobralenses”, afirmou.