quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Presidente dos Correios não sabe se fica e nem larga o osso na estatal

quarta-feira, agosto 13, 2025

Mesmo após o termino do mandato, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, não larga a generosa boquinha. Foi eleito para um mandato de dois anos, encerrado dia 6 e marcado por denúncias de ineficiência e pelos prejuízos bilionários na estatal que antes registrava lucro. No governo, a informação é de que Lula ainda não sabe se o reconduz ou substitui, e ele vai ficando entre o expediente e happy hour regados a cerveja e churrasco, como registra foto enviada à coluna.


Ganha tempo

O estatuto dos Correios permite a permanência de Fabiano no cargo “até a efetiva investidura dos novos membros”.


Cargo cobiçado

O comando dos Correios é cobiçado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), caçador profissional de cargos no governo.


Não comove

Aliados do presidente dos Correios chegaram a espalhar que ele teria pedido demissão, mas foi apenas o mandato que chegou ao fim.


Vai ficando

À coluna, os Correios não comentaram a foto, mas disseram que Fabiano “trabalha normalmente” e que está “à disposição” de Lula.

(Diário do Poder)

