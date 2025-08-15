LUTO - CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

O Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Dr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues; a Vice-Reitora, Dra. Lara Martins Spíndola Rodrigues Meneses; o Diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Prof. Me. Rômulo Cesar Afonso Goulart Filho; e a Coordenadora do Curso de Farmácia, Dra. Olindina Ferreira Melo, manifestam profundo pesar pelo falecimento das acadêmicas Alessamia de Meneses Freitas e Maria Eduarda Rocha Araújo, do curso de Farmácia.





Neste momento de imensa dor e saudade, a Reitoria do UNINTA e toda a comunidade acadêmica das instituições mantidas pela AIAMIS se unem em solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus que lhes conceda conforto, força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda.





Em sinal de respeito a este momento de dor, o UNINTA decreta luto oficial de três dias. As atividades acadêmicas do curso de Farmácia, desta sexta-feira, 15 de agosto, estão suspensas.



