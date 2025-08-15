TRAGÉDIA! Duas estudantes morrem em colisão entre dois ônibus com universitários no Ceará

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15) na BR-402, nas proximidades do Triângulo de Marco, interior do estado.

Dois ônibus universitários colidiram na cidade de Marco, interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (15) e duas estudantes morreram, no interior do Ceará. Alessamia Menezes e Eduarda Rocha eram amigas e cursavam Farmácia.





O acidente ocorreu na rodovia BR-402, próximo ao Triângulo de Marco, na região Norte do estado. Outras duas vítimas foram socorridas com vida. Os veículos realizavam o transporte diário de estudantes entre os municípios de Sobral e Marco.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para uma "ocorrência de desencarceramento de múltiplas vítimas".





No ônibus que seguia à frente não foram identificados feridos, conforme os bombeiros. Já no segundo veículo, as equipes encontraram quatro vítimas presas nas ferragens — duas com vida e duas mortas.





A vítima em estado mais grave, uma jovem de 21 anos, foi retirada primeiramente. Ela estava consciente e orientada, porém com fratura exposta na perna esquerda, ferimentos no rosto e fratura no braço esquerdo.





A segunda vítima com vida, uma jovem de 20 anos, apresentava ferimentos e membros inferiores presos.





Em seguida, foram desencarcerados os corpos das estudantes Alessamia Menezes e Eduarda Rocha.





Em nota de pesar, a prefeitura da cidade de Marco confirmou as identidades das vítimas e lamentou as mortes:





"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentarem essa perda irreparável", escreveu a prefeitura.





Ao g1, o professor Edson Carvalho, que dava aula para as duas, disse que docentes e amigos das vítimas estão desolados. Alessamia e Eduarda eram da cidade de Marco e estudavam em Sobral. As amigas costumavam sentar lado a lado no ônibus universitário.





Eduarda fazia o 8° semestre de Farmácia e Alessamia fazia o 6° semestre de Farmácia.





"Duas jovens super competentes e sonhadoras, super dedicadas. O corpo acadêmico está de luto e comovido pela partida tão repentina de nossas alunas", lamentou o professor.





A universidade onde as jovens estudavam também se manifestou. Em nota publicada nas redes sociais, a Uninta informou que vai decretar luto de três dias e suspensão as aulas do curso de Farmácia nesta sexta-feira (15).





"Sonhos interrompidos deixam um vazio e uma saudade imensa. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto", escreveu a instituição.





