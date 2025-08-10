GUARDA MUNICIPAL: novo concurso com 100 vagas e salários de R$ 8.237,86

Etapas e dicas para aprovação no concurso guarda municipal. Veja!

O anúncio de um novo concurso Guarda Municipal movimentou o cenário dos concursos públicos em 2025. Com 100 vagas autorizadas e salários que podem chegar a R$ 8.237,86, a expectativa é alta entre os candidatos que buscam estabilidade e uma carreira promissora no serviço público.





O processo está em fase de definição de detalhes, mas já desperta ansiedade e esperança em quem sonha com essa oportunidade.





O Instituto AOCP foi escolhido como organizador do certame, e a publicação do edital está cada vez mais próxima. A contratação direta da banca já foi autorizada, restando apenas a assinatura do contrato para que todas as regras e datas sejam oficialmente divulgadas.





Enquanto isso, muitos interessados já iniciam a preparação, atentos a cada novidade sobre o concurso guarda municipal.









Oportunidade: 100 vagas





O novo concurso da Guarda Municipal disponibiliza 100 vagas para candidatos com ensino médio completo.





O salário inicial é de R$ 2.431,86, mas pode chegar a impressionantes R$ 8.237,86 ao final da carreira, conforme a tabela atualizada após a sanção da Lei nº 16.541/2025.





Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios e a possibilidade de ascensão na carreira, tornando a seleção ainda mais disputada. Para quem deseja se preparar, é fundamental acompanhar o conteúdo programático e as atualizações sobre o concursos Guarda Municipal, presentes no Notícias Concursos.









Etapas do concurso Guarda Municipal





Com as mudanças recentes na legislação, o concurso Guarda Municipal contará com etapas bem definidas:





Prova escrita de Conhecimentos Teóricos (objetiva e/ou discursiva)

Prova de aptidão física

Investigação social

Avaliação psicológica





O curso de formação deixou de ser uma etapa do concurso e agora será realizado após a nomeação dos aprovados, que já ingressam recebendo o salário inicial. Essa alteração promete agilizar o processo e garantir mais rapidez na convocação dos novos guardas municipais.









Como foi o último concurso Guarda Municipal?





O último concurso Guarda Municipal ocorreu em 2015 e ofertou 400 vagas. Na época, a prova objetiva abordou temas como legislação, fatos sociais, língua portuguesa, matemática, história e geografia local. Além disso, houve teste físico, investigação de conduta, exame médico e formação técnica.





Com a nova legislação, espera-se que o conteúdo seja atualizado, mas a estrutura das etapas deve ser mantida, exigindo preparação completa dos candidatos. Para quem deseja se destacar, é importante revisar provas anteriores e buscar materiais atualizados.









Como se preparar para o concurso Guarda Municipal?





Com a alta concorrência, a preparação para o concurso Guarda Municipal exige disciplina e estratégia. O ideal é montar um cronograma de estudos, focando nas disciplinas mais cobradas e nas novidades trazidas pela legislação recente. Utilizar mapas mentais pode ser uma excelente forma de fixar o conteúdo e otimizar o tempo de estudo.





Além disso, é importante manter a preparação física em dia, pois o teste de aptidão é de caráter eliminatório.





Praticar atividades físicas regularmente e simular os testes pode fazer toda a diferença no desempenho final.





Saiba mais sobre preparação para concurso Guarda Municipal a seguir:









Expectativa para a publicação do edital





Com a assinatura do contrato entre a prefeitura e o Instituto AOCP, o edital do concurso guarda municipal poderá ser publicado a qualquer momento. A ansiedade é grande, pois muitos candidatos aguardam a definição das datas para intensificar os estudos e garantir uma das 100 vagas disponíveis.





Enquanto o edital não é divulgado, vale acompanhar as notícias e se manter atualizado sobre todas as etapas do processo. O concurso guarda municipal representa uma oportunidade única para quem busca estabilidade, bons salários e a chance de contribuir para a segurança da população.





Com o concurso da Guarda Municipal se aproximando, intensifique sua preparação, siga o cronograma e aproveite essa oportunidade única de garantir uma carreira estável e gratificante. Fique atento às atualizações e boa sorte!



