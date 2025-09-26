Polícia Civil apreendeu drogas e balança nos pertences de vítima de tiroteio em escola de Sobral

As autoridades reforçaram que o foco principal segue sendo a apuração do atentado, que resultou em quatro pessoas feridas.

A Polícia Civil do Ceará informou que apreendeu alguns materiais durante a perícia realizada na Escola Luís Felipe, em Sobral, onde ocorreu o ataque a tiros nesta quinta-feira (25). Entre os itens recolhidos nos pertences de uma das vítimas, estavam uma pequena quantidade de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.





As autoridades reforçaram que o foco principal segue sendo a apuração do atentado, que resultou em quatro pessoas feridas e provocou momentos de desespero entre estudantes e funcionários da unidade.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações estão em andamento, e novas informações serão repassadas à população conforme o avanço dos trabalhos.





Via Sistema Paraíso