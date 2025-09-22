CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

Conselho Tutelar de Sobral emite nota sobre vídeos de casal cometendo cr!m3s contra cr!4nça

segunda-feira, setembro 22, 2025

Na tarde do último sábado (20), passaram a circular nas redes sociais dois vídeos gravados na cidade de Sobral, nos quais um casal aparece oferecendo bebida alc0ólica a uma cri4nç4 e, de forma ainda mais grave, praticando ato s3xu*l na frente dela.

Essas condutas configuram crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal, sendo passíveis de prisão, multa e responsabilização criminal severa.

O Conselho Tutelar de Sobral informa que, até o momento, não teve acesso à identidade dos envolvidos nem ao local do ocorrido. 

A Polícia Civil já está investigando os crimes cometidos pelo casal.

📲 As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais:
➡️ (88) 98116-7846
➡️ (88) 98113-5196
➡️ Ou pelo 190.

