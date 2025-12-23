EXPLODE O NÚMERO DE DENÚNCIAS: SUPOSTO GOLPE MILIONÁRIO COM PLATAFORMA “ATTACHÉ” PODE SER O MAIOR JÁ REGISTRADO EM SOBRAL

Após matéria publicada na data de ontem, dia 22, pelo blog Sobral 24 Horas, sobre um suposto golpe milionário aplicado em Sobral e região, envolvendo a plataforma denominada ATTACHÉ, o portal passou a receber dezenas e dezenas de denúncias de pessoas que afirmam ter sido vítimas do esquema.





Segundo os relatos, as vítimas eram atraídas por promessas de altos lucros, em um modelo semelhante ao já conhecido golpe financeiro do tipo pirâmide. As vítimas informaram que realizaram investimentos normalmente, porém, no momento de solicitar o saque dos valores, a plataforma passou a apresentar indisponibilidade, deixando os investidores sem acesso ao dinheiro aplicado.





Diversas vítimas encaminharam ao portal prints de transferências via PIX, utilizadas para realizar os investimentos na plataforma ATTACHÉ. O que chama ainda mais atenção é que, conforme os comprovantes enviados, os dados bancários dos PIXs estariam em nome de dois indivíduos bastante conhecidos na cidade de Sobral, o que aumenta a gravidade das denúncias. Os comprovantes conteriam informações que podem auxiliar nas investigações.





De acordo com estimativas iniciais, mais de 20 mil pessoas apenas em Sobral podem ter sido atingidas por esse suposto golpe, número que pode ser ainda maior quando considerados outros municípios da região Norte do Ceará.





Diante da repercussão e do volume de denúncias, a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar os fatos, identificar os responsáveis e esclarecer a real dimensão do caso, que pode se tornar o maior golpe financeiro já registrado na história do município de Sobral.





O portal reforça que as informações seguem sendo apuradas e que o espaço permanece aberto para esclarecimentos das partes citadas, conforme prevê a legislação.