Polícia Civil prende suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral; dois homens também foram detidos

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Sobral, prendeu preventivamente uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio de um vigilante de laboratório, ocorrido recentemente no município.





Durante a operação, outros dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Com eles, os agentes apreenderam uma grande quantia em dinheiro, celulares e entorpecentes, reforçando indícios de ligação com atividades ilícitas na região.





O caso vinha sendo investigado desde a noite do crime, quando o vigilante foi executado durante o expediente, em um episódio que gerou grande repercussão em Sobral.





De acordo com a Polícia Civil, a prisão da mulher representa um avanço significativo na elucidação do caso, uma vez que ela teria desempenhado um papel direto na execução do crime. Ela e os outros dois detidos estão agora à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes investigados.





As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e desarticular o grupo criminoso responsável pelo homicídio. Com informações de Sobral Online.