CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

Polícia Civil prende suspeita de envolvimento na morte de vigilante em Sobral; dois homens também foram detidos

segunda-feira, setembro 22, 2025  Nenhum comentário

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Sobral, prendeu preventivamente uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio de um vigilante de laboratório, ocorrido recentemente no município.

Durante a operação, outros dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Com eles, os agentes apreenderam uma grande quantia em dinheiro, celulares e entorpecentes, reforçando indícios de ligação com atividades ilícitas na região.

O caso vinha sendo investigado desde a noite do crime, quando o vigilante foi executado durante o expediente, em um episódio que gerou grande repercussão em Sobral.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão da mulher representa um avanço significativo na elucidação do caso, uma vez que ela teria desempenhado um papel direto na execução do crime. Ela e os outros dois detidos estão agora à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes investigados.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e desarticular o grupo criminoso responsável pelo homicídio. Com informações de Sobral Online.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 