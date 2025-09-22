CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 121 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (22) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de cozinha 01

Ajudante de motorista 02

Almoxarife 01

Assistente de mídias sociais 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 06

Auxiliar de manutenção predial 01

Babá 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 31

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cozinheiro industrial 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Estoquista 01

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pasteleiro 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Supervisor comercial 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 05

Total 100



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20

Total 21

