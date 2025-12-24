CATADOR DE RECICLAGEM É EXECUTADO A TIROS EM SOBRAL

Um catador de reciclagem foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal, no município de Sobral. O crime ocorreu na Rua da Castanhola, nas proximidades do Hemoce, no bairro Santa Casa.





A vítima foi identificada apenas pelo apelido de “Careca”. De acordo com informações preliminares, ele foi abordado por indivíduos ainda não identificados, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime até a chegada das equipes competentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local e confirmou o óbito.





O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral, onde passará pelos procedimentos cabíveis. Ainda conforme informações apuradas, “Careca” já teria sido alvo de uma tentativa de homicídio meses atrás.





Sobral registra 106 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações, com o objetivo de esclarecer a motivação do crime e identificar os autores. Até o momento, ninguém foi preso. Com informações de Sobral Online