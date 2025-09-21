Criminoso acaba "castrado" após furtar moto e tentar fugir da PMSC: “perdeu perna e órgãos genit4is”

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o condutor da moto com fratura exposta na perna esquerda e lesões gravíssimas na região genital.





Um jovem de 23 anos teve a perna esquerda e o órgão genital amputados após se envolver em um grave acidente de trânsito, neste domingo (21), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, ele havia acabado de furtar uma motocicleta em frente a uma residência no bairro São Pedro.





A ocorrência foi registrada por volta das 8h, quando a central da PM recebeu a denúncia de que dois homens teriam furtado uma moto e fugido em direção ao bairro. Pouco tempo depois, uma nova chamada alertou para um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro próximo à empresa Agriter, já no bairro Primo Tacca.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o condutor da moto com fratura exposta na perna esquerda e lesões gravíssimas na região genital. O local apresentava marcas de sangue no asfalto e a motocicleta ficou completamente destruída.





A vítima foi atendida ainda no local pelas equipes do SAMU e dos bombeiros, e em seguida encaminhada ao Hospital Regional São Paulo. Durante a cirurgia, os médicos confirmaram a necessidade de amputação da perna e também dos órgãos genitais, incluindo pênis e testículos.





De acordo com a Polícia Militar, o homem já possuía extensa ficha criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, furto, receptação, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos cirúrgicos, ele permanece internado sob custódia e à disposição da Justiça.





A motocicleta foi recolhida e entregue à delegacia de Polícia Civil. A investigação vai apurar todos os detalhes do crime e do acidente.





Via portal Jornal Razão