domingo, 21 de setembro de 2025

Motorista bêbada faz "o L" após atingir veículos estacionados e capotar

domingo, setembro 21, 2025

Uma motorista foi presa na tarde deste domingo (21) em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, após provocar um acidente com capotamento ao descer uma ladeira e atingir pelo menos dois carros estacionados. O caso ocorreu por volta das 16h15, em uma rua sem saída próxima ao SESC.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o veículo da mulher desce desgovernado pela rua íngreme e atinge uma caminhonete que estava estacionada no final da via.

Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais, mas duas pessoas teriam ficado feridas. A Polícia Militar confirmou que a motorista apresentava sinais claros de embriaguez e foi conduzida à delegacia após atendimento médico. Ela responderá por embriaguez ao volante, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Hilux estava parada no final de uma rua sem saída e não obstruía a passagem. “Ali é o final da rua, não tem como jogar a culpa no dono da caminhonete”, explicou um morador.

No momento do acidente, a caminhonete atingida estava sendo lavada, e o proprietário escapou por segundos. Um dos vídeos mostra a movimentação instantes antes da colisão.

A cena gerou revolta entre internautas, especialmente pela imprudência da condutora. “Pessoa bêbada dirigindo é uma bomba-relógio”, disse um seguidor do perfil @canalcriciuma.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, e a motorista poderá perder o direito de dirigir, além de responder judicialmente pelos danos materiais e pelas possíveis lesões causadas.

Via portal Jornal Razão

