Motorista bêbada faz "o L" após atingir veículos estacionados e capotar

A cena gerou revolta entre internautas, especialmente pela imprudência da condutora. “Pessoa bêbada dirigindo é uma bomba-relógio”.

Uma motorista foi presa na tarde deste domingo (21) em Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina, após provocar um acidente com capotamento ao descer uma ladeira e atingir pelo menos dois carros estacionados. O caso ocorreu por volta das 16h15, em uma rua sem saída próxima ao SESC.





Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o veículo da mulher desce desgovernado pela rua íngreme e atinge uma caminhonete que estava estacionada no final da via.





Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais, mas duas pessoas teriam ficado feridas. A Polícia Militar confirmou que a motorista apresentava sinais claros de embriaguez e foi conduzida à delegacia após atendimento médico. Ela responderá por embriaguez ao volante, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.





A Hilux estava parada no final de uma rua sem saída e não obstruía a passagem. “Ali é o final da rua, não tem como jogar a culpa no dono da caminhonete”, explicou um morador.





No momento do acidente, a caminhonete atingida estava sendo lavada, e o proprietário escapou por segundos. Um dos vídeos mostra a movimentação instantes antes da colisão.





A cena gerou revolta entre internautas, especialmente pela imprudência da condutora. “Pessoa bêbada dirigindo é uma bomba-relógio”, disse um seguidor do perfil @canalcriciuma.





O caso agora será investigado pela Polícia Civil, e a motorista poderá perder o direito de dirigir, além de responder judicialmente pelos danos materiais e pelas possíveis lesões causadas.





Via portal Jornal Razão