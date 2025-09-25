Criminosos abandonam moto usada em ataque a colégio e roubam outro veículo durante fuga

Criminosos abandonam moto usada em ataque a colégio e roubam outra moto durante fuga.

Na manhã desta quinta-feira (25), criminosos abandonaram uma motocicleta de cor preta, possivelmente utilizada durante o ataque ao Colégio Luís Felipe, que resultou na morte de dois alunos e deixou outros três feridos.





De acordo com as primeiras informações, após o atentado, os suspeitos teriam abandonada a moto preta nas proximidades do Assaí Supermercado. Na sequência, roubaram uma nova motocicleta, modelo Honda Tornado, e seguiram em fuga.





As autoridades investigam a origem do veículo e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. O clima na região é de comoção e insegurança.





Equipes da polícia continuam mobilizadas na busca pelos suspeitos. A motivação do ataque ainda está sendo apurada.





Mais informações a qualquer momento.