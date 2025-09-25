CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Criminosos abandonam moto usada em ataque a colégio e roubam outro veículo durante fuga

quinta-feira, setembro 25, 2025  Nenhum comentário

Criminosos abandonam moto usada em ataque a colégio e roubam outra moto durante fuga.
Na manhã desta quinta-feira (25), criminosos abandonaram uma motocicleta de cor preta, possivelmente utilizada durante o ataque ao Colégio Luís Felipe, que resultou na morte de dois alunos e deixou outros três feridos.

De acordo com as primeiras informações, após o atentado, os suspeitos teriam abandonada a moto preta nas proximidades do Assaí Supermercado. Na sequência, roubaram uma nova motocicleta, modelo Honda Tornado, e seguiram em fuga.

As autoridades investigam a origem do veículo e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. O clima na região é de comoção e insegurança.

Equipes da polícia continuam mobilizadas na busca pelos suspeitos. A motivação do ataque ainda está sendo apurada.

Mais informações a qualquer momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 