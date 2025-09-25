Atentado em colégio: vítimas são identificadas; dois estudantes morreram e três ficaram feridos

As autoridades divulgaram nesta quinta-feira (25) a identificação das vítimas do atentado ocorrido no Colégio Luís Felipe. O ataque resultou na morte de dois estudantes e deixou outros três feridos.





As vítimas fatais foram:

Luís Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17 anos, morador do Residencial Nova Caiçara;

Vítor Guilherme (sem mais informações divulgadas até o momento).





Outros três jovens ficaram feridos durante o ataque, mas, segundo informações repassadas por fontes oficiais, nenhum deles corre risco de morte. São eles:

Francisco Emerson Sales da Silva, 18 anos, também residente no Residencial Nova Caiçara;

Antônio Gabriel Albuquerque de Sousa, 17 anos;

Antônio Ronildo Braga de Sousa, 17 anos, morador do bairro Parque Silvana.





O clima na comunidade escolar e nos bairros atingidos pela tragédia é de profunda dor e consternação. Familiares, amigos e colegas das vítimas seguem em choque diante da brutalidade do ataque.





As investigações continuam, e a polícia trabalha para localizar os responsáveis.





Mais informações a qualquer momento.