Atentado em colégio: vítimas são identificadas; dois estudantes morreram e três ficaram feridos

As autoridades divulgaram nesta quinta-feira (25) a identificação das vítimas do atentado ocorrido no Colégio Luís Felipe. O ataque resultou na morte de dois estudantes e deixou outros três feridos.
As vítimas fatais foram:
- Luís Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17 anos, morador do Residencial Nova Caiçara;
- Vítor Guilherme (sem mais informações divulgadas até o momento).
Outros três jovens ficaram feridos durante o ataque, mas, segundo informações repassadas por fontes oficiais, nenhum deles corre risco de morte. São eles:
- Francisco Emerson Sales da Silva, 18 anos, também residente no Residencial Nova Caiçara;
- Antônio Gabriel Albuquerque de Sousa, 17 anos;
- Antônio Ronildo Braga de Sousa, 17 anos, morador do bairro Parque Silvana.
O clima na comunidade escolar e nos bairros atingidos pela tragédia é de profunda dor e consternação. Familiares, amigos e colegas das vítimas seguem em choque diante da brutalidade do ataque.
As investigações continuam, e a polícia trabalha para localizar os responsáveis.
Mais informações a qualquer momento.
