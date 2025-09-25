CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Atentado em colégio: vítimas são identificadas; dois estudantes morreram e três ficaram feridos

quinta-feira, setembro 25, 2025

As autoridades divulgaram nesta quinta-feira (25) a identificação das vítimas do atentado ocorrido no Colégio Luís Felipe. O ataque resultou na morte de dois estudantes e deixou outros três feridos.

As vítimas fatais foram:
  • Luís Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17 anos, morador do Residencial Nova Caiçara;
  • Vítor Guilherme (sem mais informações divulgadas até o momento).

Outros três jovens ficaram feridos durante o ataque, mas, segundo informações repassadas por fontes oficiais, nenhum deles corre risco de morte. São eles:
  • Francisco Emerson Sales da Silva, 18 anos, também residente no Residencial Nova Caiçara;
  • Antônio Gabriel Albuquerque de Sousa, 17 anos;
  • Antônio Ronildo Braga de Sousa, 17 anos, morador do bairro Parque Silvana.

O clima na comunidade escolar e nos bairros atingidos pela tragédia é de profunda dor e consternação. Familiares, amigos e colegas das vítimas seguem em choque diante da brutalidade do ataque.

As investigações continuam, e a polícia trabalha para localizar os responsáveis.

Mais informações a qualquer momento.

