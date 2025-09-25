Câmera de segurança flagra ataque a escola estadual; dois alunos morreram e três ficaram feridos; VEJA VÍDEO

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que criminosos atacaram alunos da Escola Estadual Luís Felipe, na manhã desta quinta-feira (25). A tentativa de chacina resultou na morte de dois estudantes e deixou outros três feridos.





Após o ataque, os criminosos fugiram em uma motocicleta. As autoridades informaram que uma força-tarefa foi montada para localizar e prender os responsáveis pelo crime.





O ataque causou pânico entre alunos, professores e familiares. As vítimas baleadas foram socorridas e, segundo informações preliminares, não correm risco de morte.





Equipes da Polícia Civil, Militar e outras forças de segurança atuam em conjunto nas investigações.





A motivação ainda está sendo investigada.





Mais informações a qualquer momento.