HOMEM BALEADO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA NÃO RESISTE E MORRE NO HRN

Por volta das 13h30, moradores relataram uma sequência de disparos que resultou em uma pessoa ferida, identificada apenas pelo prenome Eriberto, de alcunha "Careca".





De acordo com as primeiras informações, "Careca" foi atingido por projéteis e prontamente socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Regional Norte (HRN). No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em um dos leitos da unidade hospitalar.





Os tiros ocorreram nas proximidades da oficina do Tobias, um ponto de referência conhecido na região. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e está realizando diligências intensas no local e nas áreas adjacentes, buscando identificar os responsáveis e entender a motivação do crime.





Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do tiroteio ou o número de envolvidos. Os moradores do Nova Caiçara estão apreensivos com o ocorrido, e a polícia pede a colaboração de qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar nas investigações.





Sobral registra 81 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais informações a qualquer momento.