"CHUVA" DE BALAS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA DEIXA UMA PESSOA FERIDA

Sobral, CE – 18 de setembro de 2025 – A tranquilidade da tarde desta quinta-feira foi quebrada por um intenso tiroteio no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. Por volta das 13h30, moradores relataram uma sequência de disparos que resultou em uma pessoa ferida, identificada apenas pela alcunha "Careca".





De acordo com as primeiras informações, "Careca" foi atingido por projéteis e prontamente socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Regional Norte (HRN). O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.





Os tiros ocorreram nas proximidades da oficina do Tobias, um ponto de referência conhecido na região. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e está realizando diligências intensas no local e nas áreas adjacentes, buscando identificar os responsáveis e entender a motivação do crime.





Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do tiroteio ou o número de envolvidos. A comunidade do Nova Caiçara está apreensiva com o ocorrido, e a polícia pede a colaboração de qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar nas investigações.





Mais informações a qualquer momento.