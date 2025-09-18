Arrastão na Unidade de Saúde em Bilheira/Sobral: profissional de saúde foi feito refém

Na manhã desta quarta-feira, dia 17, a tranquilidade da comunidade de Bilheira, em Sobral, foi quebrada por um audacioso arrastão no Centro de Saúde da Família (CSF) da localidade. Criminosos invadiram a unidade, fizeram um profissional de saúde refém e levaram diversos pertences e dinheiro, fugindo em seguida no carro da vítima, que foi abandonado nas proximidades.





O incidente, que causou grande comoção e insegurança entre funcionários e moradores, ocorreu de forma rápida e violenta. Segundo relatos preliminares, os assaltantes chegaram ao CSF em motocicletas, indicando uma ação premeditada. Uma vez dentro da unidade, agiram com truculência, rendendo o profissional de saúde e subtraindo objetos de valor e dinheiro dos presentes.





Os criminosos fugiram no carro do médico que estava de plantão. No entanto, o veículo foi encontrado pouco tempo depois, abandonado em uma área próxima, o que sugere que o objetivo principal era a rápida mobilidade para a fuga após o assalto, e não necessariamente o roubo do automóvel em si.





A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. As autoridades esperam que as características do crime, como a chegada em motos e o abandono do veículo, possam fornecer pistas importantes para a identificação e captura dos responsáveis. A comunidade de Bilheira e os profissionais de saúde da região aguardam ansiosamente por respostas e por medidas que garantam a segurança em locais tão essenciais como as unidades de saúde.





foto ilustrativa