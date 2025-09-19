ATENÇÃO! 115 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (19) EM SOBRAL

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de cozinha 01
Ajudante de motorista 02
Ajudante de obras 02
Almoxarife 01
Assistente de mídias sociais 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza 06
Auxiliar de manutenção predial 02
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 31
Costureira de máquina reta 01
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cozinheiro industrial 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Estoquista 01
Garçom 02
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Motorista entregador 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Pasteleiro 01
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Repositor de mercadorias 01
Representante comercial autônomo 02
Salva-vidas 01
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de refrigeração (instalação) 01
Trabalhador rural 01
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 05
Total 94
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20
Total 21
Ajudante de cozinha 01
Ajudante de motorista 02
Ajudante de obras 02
Almoxarife 01
Assistente de mídias sociais 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de limpeza 06
Auxiliar de manutenção predial 02
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 31
Costureira de máquina reta 01
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cozinheiro industrial 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Estoquista 01
Garçom 02
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Motorista entregador 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Pasteleiro 01
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Repositor de mercadorias 01
Representante comercial autônomo 02
Salva-vidas 01
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de refrigeração (instalação) 01
Trabalhador rural 01
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 05
Total 94
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20
Total 21
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria