sábado, 20 de setembro de 2025

NOTA DO HOSPITAL VETERINÁRIO INTA - HOVET

sábado, setembro 20, 2025  Nenhum comentário

No último sábado (20/07), por volta das 10h30, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu o paciente Bob, que chegou com duas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.

De acordo com o médico-veterinário plantonista, o animal passou por exame de radiografia para descartar a possibilidade de projéteis alojados e, em seguida, foi encaminhado ao centro cirúrgico. Durante o procedimento, houve a necessidade de remoção de parte do intestino. No momento, Bob encontra-se estável e em observação.

SOBRE O HOVET

O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET-UNINTA) é referência na região Norte do Estado, com atendimento a cães, gatos, pets não convencionais, animais silvestres e de produção. A unidade funciona em regime de plantão 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo serviços clínicos, cirúrgicos e de diagnóstico por imagem.

SERVIÇO

Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

📍 R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral

📞 (88) 9951-0382

📲 Instagram: @hospitalveterinariouninta

Por: Marcela Bessa

