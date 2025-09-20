NOTA DO HOSPITAL VETERINÁRIO INTA - HOVET

No último sábado (20/07), por volta das 10h30, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu o paciente Bob, que chegou com duas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.





De acordo com o médico-veterinário plantonista, o animal passou por exame de radiografia para descartar a possibilidade de projéteis alojados e, em seguida, foi encaminhado ao centro cirúrgico. Durante o procedimento, houve a necessidade de remoção de parte do intestino. No momento, Bob encontra-se estável e em observação.





SOBRE O HOVET





O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET-UNINTA) é referência na região Norte do Estado, com atendimento a cães, gatos, pets não convencionais, animais silvestres e de produção. A unidade funciona em regime de plantão 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo serviços clínicos, cirúrgicos e de diagnóstico por imagem.





SERVIÇO





Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)





📍 R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral





📞 (88) 9951-0382





📲 Instagram: @hospitalveterinariouninta



