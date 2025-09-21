Motorista bêbado mata mãe, pai e 4 filhos em estrada de Goiás

Uma família inteira, composta por mãe, pai, e quatro filhos, morreu vítima de um grave acidente na BR-153, em Goiás, na noite deste sábado (20). Além deles, outras duas pessoas também morreram.





De acordo com portal G1, a família foi identificada como José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32, José Victor, de 17, Emanuela, de 14, José Arthur, de 10, e o caçula, Théo, que único que não morreu imediatamente e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





O carro da família seguia em direção a Campinorte quando uma caminhonete bateu na traseira do veículo. O carro, então, ficou sem controle, invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. Com o impacto, todos que estavam no carro foram lançados para fora do veículo.





O caminhão, por sua vez, acabou batendo em uma moto. Piloto e passageira morreram. O motorista do caminhão não se feriu.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete, um homem de 46 anos, estava embriagado e fugiu depois do acidente. Ele foi identificado e preso.





