EUA afundaram outro barco com narcotraficantes no Caribe; VÍDEO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (19) que militares do país realizaram um novo ataque contra um “barco ligado a uma organização terrorista” e confirmou a morte de três supostos narcotraficantes.





– Sob minhas ordens, o secretário de Guerra ordenou um ataque cinético letal contra um barco (…) na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos – afirmou Trump em sua rede social Truth Social.





O presidente americano disse que, durante o ataque militar, três supostos narcotraficantes foram eliminados e que “a inteligência” confirmou que a embarcação traficava narcóticos ilícitos por uma rota conhecida com o objetivo de chegar aos Estados Unidos.





Com esse ataque, os Estados Unidos somam quatro embarcações ligadas ao narcotráfico que foram afundadas no Caribe sul, perto do litoral da Venezuela, desde agosto, quando aumentaram a presença militar em águas internacionais na região justificando a necessidade de “combater o narcotráfico”.





Embora as autoridades americanas tenham confirmado que as embarcações dos últimos três ataques provinham da Venezuela, neste caso Trump não esclareceu a origem dos tripulantes.





Assim como nos ataques anteriores, Trump anunciou a destruição da embarcação com um vídeo sem áudio onde pode ser vista uma embarcação de tons azuis em movimento e que depois explode com o impacto de um projétil.





Também nesta sexta-feira, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, informou que militares do país realizaram um exercício “bem-sucedido” na ilha de La Orchila, em águas venezuelanas do Mar do Caribe.





O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alega que a mobilização americana é um plano para forçar uma “mudança de regime” e impor no país sul-americano um “governo fantoche” que satisfaça os interesses da Casa Branca.





No entanto, Trump negou na quinta-feira (18) ter tido conversas com membros de seu governo para planejar uma “mudança de regime” em Caracas.





*EFE