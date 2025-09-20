CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 20 de setembro de 2025

Homem é morto com 25 tiros e esposa é baleada no distrito de Areal, em Santa Quitéria

sábado, setembro 20, 2025  Nenhum comentário

Conforme a Polícia, sete indivíduos encapuzados chegaram a pé no local, arrombaram a porta da residência e passaram a atirar, fugindo logo após o ataque.

Um homem de 21 anos foi morto a tiros e uma mulher de 18 anos foi baleada, na noite de ontem (19), no distrito de Areal, em Santa Quitéria. Emanuel Pontes Cavalcante foi alvejado com 25 disparos, sendo a maioria no rosto e acertando também nos ombros e nas costas.

Conforme a Polícia, sete indivíduos encapuzados chegaram a pé no local, arrombaram a porta da residência e passaram a atirar, fugindo logo após o ataque.

A esposa de Emanuel, Graziele Fonteles de Mesquita, foi atingida com um tiro no abdômen, sendo socorrida para o Hospital e seu quadro de saúde é considerado estável. O corpo da vítima foi recolhido para a Perícia Forense de Canindé.

Policiais de Santa Quitéria e Groaíras atenderam a ocorrência.

Ainda na localidade, na madrugada anterior, moradores ouviram estampidos, bem como verificaram pichações em muros.

Portal A Voz de Sta Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 