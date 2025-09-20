Homem é morto com 25 tiros e esposa é baleada no distrito de Areal, em Santa Quitéria

Conforme a Polícia, sete indivíduos encapuzados chegaram a pé no local, arrombaram a porta da residência e passaram a atirar, fugindo logo após o ataque.





Um homem de 21 anos foi morto a tiros e uma mulher de 18 anos foi baleada, na noite de ontem (19), no distrito de Areal, em Santa Quitéria. Emanuel Pontes Cavalcante foi alvejado com 25 disparos, sendo a maioria no rosto e acertando também nos ombros e nas costas.





A esposa de Emanuel, Graziele Fonteles de Mesquita, foi atingida com um tiro no abdômen, sendo socorrida para o Hospital e seu quadro de saúde é considerado estável. O corpo da vítima foi recolhido para a Perícia Forense de Canindé.





Policiais de Santa Quitéria e Groaíras atenderam a ocorrência.





Ainda na localidade, na madrugada anterior, moradores ouviram estampidos, bem como verificaram pichações em muros.





