quinta-feira, 25 de setembro de 2025

EM SOBRAL: tiroteio em escola deixa alunos feridos e dois mortos na manhã desta quinta-feira (25)

Tragédia aconteceu na Escola Luis Felipe; forças policiais estão em diligência para localizar os responsáveis.
Na manhã desta quinta-feira, dia 25, um tiroteio dentro da Escola Luis Felipe chocou a comunidade local e deixou um saldo trágico: três alunos feridos e dois em óbito. O caso está sendo tratado como gravíssimo pelas autoridades, que mobilizaram diversas viaturas das polícias Civil e Militar para a ocorrência.

Segundo informações preliminares, o ataque ocorreu durante o início das aulas, pegando estudantes, professores e funcionários de surpresa. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta de cor preta e fugiram logo após efetuarem os disparos. Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos autores.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região e seguem sob cuidados médicos — o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

As polícias Civil e Militar seguem em diligências intensas na tentativa de localizar e prender os responsáveis pelo ataque. O local foi isolado para a realização da perícia, e as aulas na escola foram suspensas por tempo indeterminado.

A população segue em estado de choque, e pais de alunos se aglomeraram nos arredores da escola em busca de informações sobre os filhos. A Secretaria de Educação e as autoridades locais ainda não se pronunciaram oficialmente.

Mais informações a qualquer momento.

