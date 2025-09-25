TRE aprova pedido para presença do Exército na eleição suplementar de Santa Quitéria

O aparato será reforçado, e haverá a presença policial em todos os locais de votação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou o pedido de envio de tropas federais para a cidade de Santa Quitéria durante a eleição suplementar. Na requisição, a 54ª Zona alegou que a presença do Exército é necessária devido à atuação de organizações criminosas e que no pleito passado, a medida assegurou a tranquilidade da votação. A época, foram 80 militares designados, em 13 veículos, fora as demais forças de segurança.





Acatado por unanimidade, agora a decisão fica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, porém já é dado praticamente por certo que haverá, dadas as circunstâncias do pleito que tomou dimensão nacional. O aparato será reforçado, haverá presença policial em todos os locais de votação.





“Eu acrescento que já entrei em contato extraoficialmente com a excelência governador Elmano de Freitas, que já adiantou a sua anuência para a requisição das Forças Armadas”, informou a presidente do TRE, Maria Iraneide Moura Silva.