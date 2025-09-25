Governo Lula já torrou R$1,2 bilhão em viagens este ano

Viagens internacionais representam 14% da despesa total.

Dispararam para R$1,2 bilhão as despesas do governo Lula (PT) com viagens em 2025. Foram torrados quase R$200 milhões nos últimos 30 dias, um recorde. Até a última atualização do Portal da Transparência, dia 19, o governo Lula havia gastado R$729 milhões só com diárias para seus funcionários e R$464 milhões em passagens aéreas. Os petistas usam viagens para engordar salários, até porque grande parte poderia ser substituída por reuniões através de videoconferência, por exemplo. As informações são da coluna do jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





O governo Lula já gastou mais com diárias (R$729 milhões) este ano do que Bolsonaro com passagens (R$553 milhões) durante todo 2022.





Despesas com viagens não são atualizadas em tempo real. Gastos totais do ano só são contabilizados até os primeiros meses do ano seguinte.